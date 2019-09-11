Son Dakika Haberleri: Klasik otomobillerden Gastrofest'e destek korteji
Son Dakika Güncel Haber

Klasik otomobillerden Gastrofest'e destek korteji

1 saat önce

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali öncesi kentte klasik otomobillerle şehir korteji yapıldı.

Klasik otomobillerden Gastrofest'e destek korteji, System.String[]

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali öncesi kentte klasik otomobillerle şehir korteji yapıldı.


Gaziantep'te 12-15 Eylül tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında 50 adet klasik otomobil şehir turu attı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan klasik otomobillerin korteji Güvenevler Çocuk Kütüphanesi önünde son buldu. Korteje klasik ve modern motosikletler de katıldı.


Kortej hakkında bilgi veren Gaziantep Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Ayhan Duran, "Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali öncesi 50 klasik araçla birlikte şehir korteji yapacağız. Gaziantep dünyanın önde gelen mutfaklarından birine sahip. Biz de bu festivale destek vermek için buradayız. Yaklaşık 50 klasik aracımızla kortejimizi yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Vatandaşlar kortejde yer alan klasik otomobillere büyük ilgi gösterirken, araçların hareket etmesiyle birlikte renkli görüntüler oluştu. - GAZİANTEP

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazetecinin "Neden yaptınız" sorusuna kapkaç şüphelisinden yanıt: Seni de gasp ederim
Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 21:03:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Klasik otomobillerden Gastrofest'e destek korteji
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]