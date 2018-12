Klasik Otomobillere Usta Dokunuş

MUHAMMED ALİ AKMAN - Konya 'da klasik otomobil tamiri yapan 69 yaşındaki Hasan Yazıcıgil, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen, ağır işçilik gerektiren mesleğini severek sürdürüyor.Anadolu Sanayi Sitesi'nde, hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik arabaları el emeği ile yenileyen Yazıcıgil, orijinal görünümüne kavuşturduğu araçları fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında müşterisine teslim ediyor.Klasik otomobil tamirinde uzmanlaşmış bir ekiple uzun yıllardır beraber çalışan Hasan ustanın, bu alandaki tecrübesi ve başarılı işçiliği dolayısıyla birçok ilden ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından çok sayıda müşterisi bulunuyor."Kitabını yazacak derecede her şeyini biliyorum"Ortaokul öğrencisi iken sanayide bir ustanın yanında tamirciliğe başlayan Yazıcıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır usta olarak bu işi yaptığını söyledi.Bir süre ustasının yanında çalıştıktan sonra 1970 yılında askerden gelip kendi dükkanını açtığını anlatan Yazıcıgil, "İşe başladığım yıllarda sadece şu an 'klasik araba' olarak isimlendirilen araçlar vardı. Sadece onların tamirini yapıyorduk. Zaten piyasada fazla araç da yoktu. Klasik araçların kitabını yazacak derecede her şeyini biliyorum." diye konuştu.Yazıcıgil, özellikle 1960 model araçlar üzerinde çok çalıştığını ifade ederek, "Toplamda kaç cıvata olduğuna kadar, bu araçların her özelliğini iyi biliyorum. Mesela şu an tamirini yaptığım Chevrolet 'te 670 cıvata var. Modeline göre bu rakam artıyor veya azalıyor." dedi."Eski arabaları tamir etmek de eski adamların işi"Klasik araba tamirinin çok zor bir iş olduğunu, bu nedenle pek fazla kişinin bu işe yanaşmadığını ve şimdiye kadar iki kalfa yetiştirdiğini aktaran Yazıcıgil, çırakların daha kolay olması dolayısıyla genellikle yeni arabaların tamirini tercih ettiklerini dile getirdi. Türkiye 'nin birçok şehrinden ve yurt dışından gelen klasik arabaları tamir ettiğine dikkati çeken Yazıcıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçen ay 4 klasik aracı tamir edip Mersin 'e gönderdim. Klasik arabayı tamir etmek de binmek gibi zevk meselesidir. Eski arabaları tamir etmek de eski adamların işi. Bu işi yapmak için heves olması, yaparken zevk alınması gerekiyor. Önceki yıllarda Mercedes marka klasik arabalar çok geliyordu. Son yıllarda ise ağırlıklı olarak Chevrolet klasik arabalar geliyor. Şu anda özellikle Chevrolet, aramakla zor bulunur hale geldi. Eskiden bu araçları hurdaya satıyorlardı, şimdi ise değeri 100 binlerle ifade ediliyor. Son yıllarda antika arabalara ilginin çok arttığı görülüyor."Yazıcıgil, sağlığı el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çalışmadan oturmak bana göre değil. Öyle kahvehane hayatım da yok. Burada vakit geçiriyorum işte. Mesleğe beraber başladığım arkadaşların neredeyse tamamı bu işi bıraktı. Klasik arabalar konusunda uzmanlaşmış tamirci, elektrikçi, boyacı ve döşemeciden oluşan bir ekiple çalışıyorum. Bu ekibin dışında kimseye iş yaptırmıyorum çünkü klasik arabaların her aşaması farklı tecrübe ve ustalık istiyor.""Bazıları aylarca zaman alıyor"Hurda klasik arabaları, fabrikadan ilk çıktığı gibi orijinaline uygun hale getirdiklerine vurgu yapan Yazıcıgil, şunları kaydetti:"Klasik otomobillerin restorasyon süresi ve fiyatı, markası, modeli ve müşterinin isteğine göre değişiyor. Bazı araçların tamiri birkaç ay sürerken, bazıları aylarca zaman alıyor. Son olarak 1962 model Chevrolet Pontiac tamiri yaptım. Şimdi de hurda vaziyetteki 1966 model Chevrolet tenteli araca başladım. Araçların önce şasi ve kaportasını ayırıyoruz. Orijinal parçalar kullanıyoruz. Türkiye'den bulamadığımız parçaları ABD 'den getirtiyoruz. Çok eski model araçların parçalarını hiçbir yerde bulamazsak kendimiz üretiyoruz. Bazen antika arabanın tamirine sıfır bir araba parası kadar para harcıyoruz."