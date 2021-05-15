Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika

Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

15.05.2021 10:29
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor, System.String[]

Kocaeli'de yaşayan klasik otomobil tutkunu doktor, düşük fiyata satın aldığı eski otomobilleri restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Kocaeli'de yaşayan klasik otomobil tutkunu doktor, düşük fiyata satın aldığı eski otomobilleri restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir özel hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Temel Tan, küçük yaşlardan itibaren gelen klasik otomobil merakını hobiye dönüştürdü. Temel Tan, merakını gidermek için yaklaşık 5 bin TL'ye satın aldığı 1973 model Mercedes marka otomobili kaportasından boyasına, döşemesinden motor parçalarına restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. İşinden arta kalan boş vakitlerinde atölyesinde 1973 model otomobili 2 yıl boyunca çalışarak yenileyen Temel Tan, şimdi 1964 model bir otomobili restore etmek için kolları sıvadı.

"Parçaların bazılarını Almanya'dan tedarik ediyoruz"

Restore ettiği otomobillerin çocukluğu döneminde var olan araçlar olduğunu belirten Tan, "Bu aracın benzeri ben küçükken amcamda vardı. Ben de bu işi yapabilir miyim, diye düşündüm. Klasik otomobil yapan insanlarla tanıştım. Gördüm, merak saldım. Sonra denedik. Baktık yapabiliyoruz. Bu arabanın restorasyonu yaklaşık 2 sene sürdü. Sökülmesi, parçaların restorasyonu, boyanması, kaportanın elden geçmesi ve sonrada toplanması. Bulamadığımız nadir parçalar oluyor. Bazılarını Almanya'dan tedarik ediyoruz. İşte gruplar var. Onlarla yazışıyoruz. Elinde olanlardan tedarik ediyoruz. Bazılarını mecburen yaptırıyoruz" dedi.

"İnsanların bakışları farklı oluyor"

Klasik otomobilleri restore edip sürmekten heyecan duyduğunu ifade eden Tan, "30 Ağustos'ta zafer turu vardı Kadıköy'de. Onlara katıldık. Öyle aktivitelere falan katılıyoruz. Beğeniyorlar. Herkes takdir ediyor. Çoğu insanın hayalinde var ama o imkan meselesi. Maddi imkanlar, fiziki ortam, biraz bilgi, tecrübe, biraz da aşk. Sonuçta o da bir araba. Bindiğimiz yeni arabalarda, onlarda araba ama ona bindiğiniz zaman onu siz yaptınız, siz yenilediniz, hayata getirdiğiniz için kendinizle gurur duyuyorsunuz. İnsanların bakışları farklı oluyor, farklı bir araba geziyor. Geçmişe saygı onu, yeniden canlandırmak, sahip çıkmak, değerleri korumak gibi bir şey. İnsan kendini iyi hissediyor. Kendi ile barışık oluyor" diye konuştu.

"Yaklaşık 80 bin TL harcadım"

İlk klasik otomobilini yaklaşık 80 bin TL harcayarak restore ettiğini belirten Temel Tan, aracına paha biçemediğini belirterek, "Ben bu aracı 5 bin TL'ye aldım. Yaklaşık 80 bin TL harcadım. Tabi, kendi emeklerim hariç. Onun parayla ölçülür bir tarafı yok bence, tabi maddiyat gerekiyor. Ama benim için para değil bunu başarmış olmak önemli. Bana deseler ki, '500 bin lira versek verir misiniz?' Vermem. Çünkü üzerinde bir tane pasta cilası yok. Her şeyi elden geçmiş durumda" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

Türk Lirası, Restorasyon, Otomobil, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Yaslandığı çit kırılınca 5 metreden dereye düşen çocuk, yaşam mücadelesi veriyor Yaslandığı çit kırılınca 5 metreden dereye düşen çocuk, yaşam mücadelesi veriyor Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta daha dayanabiliriz Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta daha dayanabiliriz Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor

Son Dakika Haberleri
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin         
10:40
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek         
10:32
Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı Twitter, Mehmet Ağar'a ait olduğu iddia edilen hesabı askıya aldı         
08:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 10:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Klasik otomobilleri, atölyesinde ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement