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Klasik parçaya modern dokunuş - Son Dakika

Klasik parçaya modern dokunuş

05.06.2021 07:27
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Çiçek desenli ve bol elbiselerin üzerine giyildiğinde 1970'lerin bohem ve umursamaz havasını yansıtıyor.

Çiçek desenli ve bol elbiselerin üzerine giyildiğinde 1970'lerin bohem ve umursamaz havasını yansıtıyor. Blazer ceketlerin içine giyildiğinde iş toplantılarının ciddi havasını... Denim pantolonlarla birlikte kullanıldığındaysa modern ve gündelik bir sokak stilini çağrıştırıyor. Bu yaz her tarza göre ve birçok farklı renkte yelekleri vitrinlerde sık sık göreceğiz. Tercihinizi ister klasik tonlardan yana yapın, ister yaz mevsiminin ruhuna uygun olarak pastel renktekileri ya da canlı tonlarda olanları seçin. Şu kesin: Bu sezonun en popüler yelek modeli; düğmeli olan, klasik model... Ama yeni bir tarz denemek isterseniz, fermuarlı olanları da deneyebilirsiniz.

Klasik parçaya modern dokunuş

BLUZ OLARAK GİYİLEBİLİR

Ünlü model Kate Moss, 2000'lerin başında sık sık yelekli kombinleriyle karşımıza çıkmıştı. Bu klasik parçayı gündelik hayata uyarlama konusunda ipuçlarını veren Moss, genellikle jean şort ve beyaz tişört üstüne düğmelerini açıkta bırakarak giydiği farklı yeleklerle dönemin modasını da yönlendirmişti.

Klasik parçaya modern dokunuş

Peki ya bugün? Günümüzde yelekleri yaz aylarında bluz niyetine, tüm düğmelerini kapatarak giymek daha gözde... Süper model Kendall Jenner, geçen hafta Los Angeles sokaklarında karşımıza tek başına bluz olarak giydiği klasik model bir düğmeli yeleğiyle çıktı. Görünümüne klasik bir dokunuş daha ekleyen Jenner, yeleğini bol paçalı bir kumaş pantolonla eşleştirmişti. Düz sandaletleri ve renkli bez çantasıyla bu klasik görünüme gündelik bir hava katarak tarzını güçlendirmişti. Siz de bu klasik parçayı, daha sportif ve gündelik ürünlerle eşleştirerek Jenner'ın ters köşe ve modern stil kodunu yakalayabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Klasik parçaya modern dokunuş
Beyaz bol paçalı kumaş pantolon, sneaker'lar ve altın tonlarda takılarla tamamlayın. H&M, 199 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Bu model, rengi nedeniyle dar denim pantolonlarla çok yakışacak. İpekyol, 399 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Siyah bol paçalı eşofman altlarıyla tamamlayarak klasik ve sportif görünümü bir arada yakalayabilirsiniz. Mango, 299.99 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Yeleklerin fermuarlı versiyonlarına bir örnek... Massimo Dutti, 599 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Pantolonuyla birlikte satın alarak takım halinde giyebilirsiniz. Trendyolmilla, 99.99 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

İster beyaz ister mavi denim pantolonlarla eşleştirin. Robin, 154.99 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Boyundan bağlama detaylı bu siyah yelekle çok şık olacaksınız. GGAT, 1.250 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Yeleklerin klasik havası size göre değilse, tül modeller bir alternatif olabilir. Perspective, 249 lira

Klasik parçaya modern dokunuş

Beyaz pantolon ve topuklularla tamamlayarak şıklık seviyesini yükseltebilirsiniz. Zara, 249.95 lira

KISA KISA

ULAŞILABİLİR FİYATLARA İYİ MAKYAJ MALZEMESİ

'Haute couture' (kişiye özel tasarım) markası Elie Saab, L'Oreal Paris'le bir araya gelerek kapsül bir makyaj koleksiyonu hazırladı. Far paleti, ruj, dudak parlatıcısı ve maskaradan oluşan bu koleksiyonu trendyol.com adresi üzerinden satın alabilirsiniz.

Klasik parçaya modern dokunuş
Far paletinin fiyatı 159.90 lira...

MODACI ELİNDEN ÇIKMA HASTA ÖNLÜKLERİ

Amerikan Hastanesi genç moda tasarımcılarına çağrı yaparak Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması düzenledi. Jürisinde Dilek Hanif ve Atıl Kutoğlu'nun da olduğu yarışmanın galibi, önlükleri tekdüzelikten çıkaran, eğlenceli ve desenli tasarımlarıyla Gizem Mendi oldu.

Klasik parçaya modern dokunuş
En çok Mendi'nin tasarımı beğenildi.

Kate Moss, Makyaj, Jean, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Klasik parçaya modern dokunuş - Son Dakika Magazin


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