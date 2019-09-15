Son Dakika Haberleri: Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu - DÜZCE
Son Dakika Güncel Haber

Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu - DÜZCE

50 dakika önce

Akçakoca Belediyesi'nin katkılarıyla Düzce Tuning tarafından düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarınıGeleneksel olarak düzenlenen klasik ve modifiye araç festivali Akçakoca İlçesinde gerçekleştirildi.

Akçakoca Belediyesi'nin katkılarıyla Düzce Tuning tarafından düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarını

Geleneksel olarak düzenlenen klasik ve modifiye araç festivali Akçakoca İlçesinde gerçekleştirildi.

Akçakoca limanında bir araya gelen yaklaşık 250 araç sahibi burada otomobillerini sergiledi. Farklı marka ve modellerdeki klasik ve modifiye araçlarda bulunan aksesuar ve ses sistemleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Festivale katılım sağlayan araçlar farklı özelliklerde ve aksesuarlarına göre yarışmalara katılarak beğeniye sunuldu.

Festival hakkında AA muhabirine bilgiler veren Recep Çakmakcı, festivalin her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve modifiye meraklılarının bu festivali ilgi gösterdiğini söyledi.

Her yıl farklı noktalarda festival yaptıklarını anlatan Çakmakçı, " Bu yıl festivalimizi Akçakoca'da yapıyoruz. Şuana kadar 250 araç katılım sağladı.Yaklaşık 20-25 klasik aracımız var. . Bu klasik araçlar Düzce'ye ilk kez geldiler." dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelenler olduğunu aktaran Çakmakcı," Demo araçlar ve Türkiye'nin büyük firmaları geldi. Genelde gençleri hitap eden etkinlik ve organizasyon oldu. Ödül törenimiz başlamak üzere. Katılan kulüplere, şahıslara kupa, madalya, kupaları teslim edilecek. Bu şekilde sonlandıracağız." ifadesini kullandı.

Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir otobüse ardından bariyerlere çarptı
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Deprem uzmanından korkutan Çankırı depremi açıklaması: Birkaç gün daha sürebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu - DÜZCE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]