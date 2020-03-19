Klasik Yapım Shadow Man, Mevcut Nesle Geliyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Klasik Yapım Shadow Man, Mevcut Nesle Geliyor - Son Dakika

Klasik Yapım Shadow Man, Mevcut Nesle Geliyor

19 dakika önce

Eski klasiklerden Shadow Man, önümüzdeki sene PC (Steam ve GOG), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geri dönecek. Nightdive Studi

Klasik Yapım Shadow Man, Mevcut Nesle Geliyor, System.String[]

Eski klasiklerden Shadow Man, önümüzdeki sene PC (Steam ve GOG), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geri dönecek. Nightdive Studios ve Valiant Entertainment, Shadow Man: Remastered duyurusunu yaptılar.


Valiant Comics tarafından yayınlanmış olan aynı isimli çizgi roman serisine dayanan oyun Acclaim Studios Teesside tarafından geliştirilmiş ve 1999 yılında Dreamcast, Nintendo 64, PC ve PlayStation için satışa sunulmuştu. Güçlü doğaüstü kahraman Shadow Man rolünü üstleniyor, yüksek kalibreli silahlar ve büyü güçleri ile Deadside'da dolanan ve Louisiana, New York, Texas ve daha birçok mekan dahil dünyaya yayılan şeytanlara karşı insanlığı korumaya çalışıyorduk.


Projede Nightdive Studios olduğu için System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood: Fresh Supply ve Forsaken Remastered gibi Shadow Man mevcut nesle taşınırken KEX motoru ile yenilenecek. Bu bağlamda 4K geniş ekran ve HDR desteği, dinamik gölgelendirme ve piksel başına ışıklandırma, yüksek yoğunlukta parçacık etkisi, yeni iyi hale getirilmiş sanat, ses ve oynanış deneyimi, orijinal oyundan kesilen içerikler ve keskinlik yumuşatma dahil sonradan eklenen etkiler gibi birçok yenilik ile gelecek.


Yayınlanan basın bildirisinde konuşan Nightdive Studios Üst Yöneticisi Stephen Kick, "Uyarlama ile hedefimiz, en başta Valiant'ın karakterini simgesel yapan ve orijinal Shadow Man oyununu böylesine unutulmaz bir klasik haline getiren nitelikleri korurken bugünün oyuncularına modern bir yapımdan bekleyecekleri bütün özellikleri sunmak olacak." yorumunda bulundu.


Shadow Man: Remastered, orijinal oyunu oynayıp da hayran olanlar için muazzam bir haber olmuşken, yeni oyuncuların tanışmasına da vesile olmuş olacak.

Xbox One, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:33 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:53:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Klasik Yapım Shadow Man, Mevcut Nesle Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]