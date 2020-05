Klasiklerin efendisi yüzüğü devrediyor - Son Dakika

Bursa'da yıllarda klasik otomobilleri restore eden Ali Ersöz, babasından edindiği mesleği oğluna devretmeye hazırlanıyor.



Bursa'da yıllardır yüzlerce klasik otomobile hayat veren Ali Ersöz, babadan kalma mesleğini oğluna öğretiyor. 40 yıldır her marka otomobilden kamyona, arazi aracından limuzine kadar her türlü hurda aracı yollara kazandıran Ersöz, unutulmaya yüz tutan mesleğini devretmeye hazırlanıyor. Klasiklerin efendisi lakabıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen araçlara ilk günkü ihtişamını kazandıran Ersöz, oğlunun haricinde mesleği öğrenmek isteyenlere de kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.



Eline aldığı zımpara, tornavida ve kaynak makinesiyle dede mesleğine ilk adımı atan 19 yaşındaki Emir Ersöz ise, babasının yaptığı işe gönül verdiğini ifade etti. Emir, babasının yaptığı işi pür dikkat takip ediyor. Eline aldığı bezle arabaları parlatan Emir Ersöz, "Bu meslek bir sanattır. Babam gibi bu mesleği yapan herkes bir sanatkardır. Ben de babam gibi olmak istiyorum. Küçüklükten itibaren babamın yanında oldum. Ama mesleği öğrenme fırsatım olmamıştı. Şimdi ilgi duyduğum mesleği yapmak için adım attım. Ben de çocuklarıma bu mesleği öğretmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA