Son Dakika Haberleri: Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı
Son Dakika Spor Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı

Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı

1 saat önce

Karabük'te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na davet edildi.

Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı, System.String[]

Karabük'te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na davet edildi.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 7 hakem ve 16 yardımcı hakem Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 21 Ekim-27 Ekim 2019 tarihleri arasında birçok farklı konuda eğitim alacak. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Karabük, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
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