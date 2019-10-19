Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı
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Karabük'te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na davet edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
Karabük'te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na davet edildi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 7 hakem ve 16 yardımcı hakem Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 21 Ekim-27 Ekim 2019 tarihleri arasında birçok farklı konuda eğitim alacak. - KARABÜK
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