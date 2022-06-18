Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic! - Son Dakika
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Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic!

18.06.2022 23:42
Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic!

Pentaform isimli şirket başlangıçta sadece bir klavye gibi görünen AbacusBasic adlı yeni bilgisayarı ile farklı bir adım atıyor.

Bilgisayarlar ilk ortaya çıktıklarından bu yana büyük bir evrim geçirdi. Başta tonlarca ağırlığa sahip olan cihazlar şimdi ise artık cebimize sığar hale geldi. Pentaform isimli şirket ise başlangıçta sadece bir klavye gibi görünen AbacusBasic adlı yeni bilgisayarı ile farklı bir adım atıyor.

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Windows 10'a sahip olan bu cihaz bir bilgisayarda olması gereken her şeye sahip. İhtiyacınız olan tek şey ise bir monitör. Bu sorunu da bir HDMI ya da VGA kablosu ile çözmek oldukça kolay. Ondan sonra sizin için herhangi bir ekran monitörünüz haline gelebiliyor.

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Bu bilgisayardan üstün performans beklemek ise hata olur. Ancak hedef kitle için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. AbacusBasic, mümkün olan en küçük şekilde işlevsel bir bilgisayar olmaya odaklanıyor. Büyük beklentileri olmayanlar için bu klavye görünümlü bilgisayar oldukça kullanışlı olabilir.

Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic!

Bir bilgisayarda gerekli olan her şeyi klavye üzerinde toplayan bu cihazın fiyatı ise sadece 150 dolar. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına kadar çıkarılabilen bilgisayar 4 çekirdekli bir işlemciyi de içerisinde barındırıyor. Ayrıca bilgisayar 512 GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

Üzerinde dokunmatik bir yüzeye de yer verilen bilgisayarda USB ve ethernet girişi de bulunuyor. Ekran bağlantı noktasında VGA ve HDMI çıkışlarına yer verilen bilgisayarda yerleşik bir hoparlör de sunuluyor. Windows 10 ile birlikte gelen bilgisayarın 4K çözünürlüğe kadar desteklediği belirtiliyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde bu minimalist bilgisayar oldukça başarılı görünüyor.

Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic!

Şirket, AbacusBasic'in günlük kullanımda uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandığını vurguluyor. Ayrıca bilgisayarın donanımının kolayca değiştirilebileceğini aktaran şirket bu sayede daha uzun yıllar kullanılabileceğini belirtiyor. Bilgisayarın kasasının ise geri dönüştürülebilir maddeler sayesinde doğaya zarar vermediğinin de altı çizildi.

İngiltere merkezli Pentaform yeni bilgisayarı için kendi internet sitesi üzerinden ön siparişleri almaya başladı. Peki siz klavye görünümlü bu bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz, almak ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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