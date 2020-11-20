Klay Thompson sezonu kapadı
20.11.2020 00:18
NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.
NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.
NBA Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'e Klay Thompson'dan kötü haber geldi. Warriors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thompson'ın sakatlandığı ifade edildi. Antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcunun aşil tendonunun koptuğu duyuruldu. Açıklamada Thompson'ın 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
ABD'li oyuncu geçtiğimiz sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. - İSTANBUL
Son Dakika Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Bülent Arınç'a jet yanıt: Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Onlarca sığırcık kuşu karayolunun ortasında telef olmuş halde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı