Urla Belediyesi Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve 20 takımdan oluşan 2010 doğumlu çocukların katıldığı Klazomenai Çocuk Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Salihlispor oldu.

Urla Belediyesi Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Klazomenai Çocuk Futbol Turnuvası sona erdi. 3 gün boyunca 2010 doğumlu çocukların katılımı ile 20 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçında, eski FİFA kokartlı hakem Bülent Demirlek düdük çaldı. Final maçında Altınordu'yu tek golle geçen Salihlispor turnuvanın şampiyonu oldu. Ev sahibi Urla Belediyesi Spor Kulübü turnuvanın 3'ncüsü olurken, Yeni Girne Spor ise 4'ncü olarak tamamladı. Turnuvanın sonunda, en iyi kaleci, en golcü oyuncu ve en centilmen takıma hediyeleri verildi.

Öte yandan, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ta stada gelerek minik futbolcuların heyecanına ortak oldu. Maçın ardından şampiyon takıma kupasını takdim eden Dayanç, "Çok güzel bir turnuva oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu tür aktivitelerin daha da çok artması için elimizden geleni yapacağız. Her zaman sporun ve sporcumuzun yanındayız" dedi. - İZMİR