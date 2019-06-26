Son Dakika Haberleri: "Kleopatra Koyu" gelişme planına ilişkin dava
Son Dakika Güncel Haber

"Kleopatra Koyu" gelişme planına ilişkin dava

59 dakika önce

Antalya'da "Kleopatra Koyu" olarak bilinen Mehmet Ali Bükü'ne yönelik hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın iptaline ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Antalya'da "Kleopatra Koyu" olarak bilinen Mehmet Ali Bükü'ne yönelik hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın iptaline ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.
Antalya 3. İdare Mahkemesindeki duruşmaya, Antalya Barosu ve Mimarlar Odası Antalya Şubesinin avukatlarıyla davacı bölge sakinlerinden bazıları katıldı.
Baro adına duruşmada yer alan avukat Tuncay Koç, yüzde 90'ı ormanla kaplı söz konusu bölgenin, son bakir kalmış alanlardan biri olduğunu belirtti.
Alanda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çok sayıda hayvan türünün yaşadığına dikkati çeken Koç, bu nedenle koyda yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Mimarlar Odası temsilcisi avukat Sevda Mesci ise alt ölçekli planlar yapılmadan ihaleye çıkılmış olmasının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.
Planın iptal edilmesi gerektiğini belirten Mecsi, ihalenin iptali için de yargıya başvuracaklarını kaydetti.
Mecsi, planda, planlama ilkeleri açısından da aykırılıklar bulunduğunu öne sürdü.
Avukatların sözlerini tamamlanmasıyla sona eren duruşmanın karara kaldığı belirtildi.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, Kemer ilçesindeki koyla ilgili hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın, kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı iddiası ile yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.
Dava kapsamında, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda Antalya 3. İdare Mahkemesi geçen mart ayında planın yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme, "Alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:45 Kaynak: AA
Tekirova, Antalya, Kleopatra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya meslektaşları dava açtı Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kleopatra Koyu" gelişme planına ilişkin dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]