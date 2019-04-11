Kleopatra Koyu İhalesine Yürütmeyi Durdurma Kararı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun yıllık 505 bin TL bedelle 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için açılan davada, Antalya 3'üncü Bölge İdare Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı verildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun yıllık 505 bin TL bedelle 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için açılan davada, Antalya 3'üncü Bölge İdare Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı verildi.



Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 30 Mayıs 2018'de yapılan ihaleyle 3 firmanın oluşturduğu ortaklığa, 29 yıllığına kiralandı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova'da yaşayan bazı kişiler, ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde, Kleopatra Koyu'nu yapılaşmaya açan, 6 Nisan 2018 onay tarihli Tekirova Tabiat Parkı Gelişim Planı'nın öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda da iptal edilmesi talep edildi. Dilekçede, planı hazırlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yapılaşmayı onaylamaya yetkisinin bulunmadığı belirtildi.



Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan duyuruda, Tekirova Kleopatra Koyu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarihli oluruyla 'Tekirova Tabiat Parkı' ilan edildiği belirtildi. Duyuruda ayrıca bakanlıkça 'Tabiat Parkı' alanında, 'Gelişim Planı' doğrultusunda uygulama imar planı ve projeleri yapılmadan kurulacak tesisler, yapılar ve diğer işler belirlenmeden ihaleye çıkıldığı kaydedildi.



KAMU YARARI YOK



Açıklamada, firmalardan, belirsizliklere rağmen muhammen bedelin yaklaşık 5 katı teklif verenin ihaleyi aldığına dikkat çekilerek, uygulamanın imar planı ve uygulama projesi yapım işinin ise yatırımcının keyfine bırakıldığı kaydedildi. Bu durumun, alanın çok fazla tahribatına yol açacağına işaret edilen açıklamada, şubat ayında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da alanın yapılaşmaya açılmasının bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak, mahkemenin yürütmenin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.



ORTAK AÇIKLAMA



Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Antalya Barosu yönetimi, ortak basın toplantısı düzenleyerek, mahkeme kararına ilişkin bilgi verdi. Toplantıda konuşan Baro Başkanı Polat Balkan, "Bu kararla kazanan halkımız olmuştur. Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı gerekçeleri doğrultusunda, Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı'nın iptaline karar verilmesi ve yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekir" dedi.



- Antalya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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