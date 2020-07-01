Kleopatra Plajı'nda tatilcilerin deniz keyfi - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, Kleopatra Plajı'nda serinlemek için denize girdi.

Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 51, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, ilçenin dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na gelerek serinlemeyi tercih etti. Normalleşme süreciyle birlikte hafta içi olmasına rağmen plajdaki yoğunluk dikkat çekti. Plaja gelenler, güneşlendi ve denize girerek, yüzdü.

'KORKMANIZA GEREK YOK'

Alanya'da yaşayan Rus Tatyana Kurnetsova (33), denizin çok güzel olduğunu ve herkesin koronavirüsten korkmadan buraya gelebileceğini söyledi. Kurnetsova, "Alanya'da koronavirüs yok, korkmanıza gerek yok. Kleopatra Plajı'nda şu an az turist var ama yavaş yavaş oluyor. Deniz, kum çok güzel. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ben korkmuyorum ve buradayım" diye konuştu.