Başak Dalveren, söz ve müziği Metin Özcan'a ait, aranjörlüğünü Rubato grubundan Göksun Çavdar'ın yaptığı, "Senelerimi Geri Verir Misin" adlı tekli çalışmasıyla digital platformlardaki yerini aldı...



Daha önce "Hepsi Geçer, Laril Lira, Güldür Yüzümü" gibi şarkıları cover'layan Dalveren, ilk kez sıfır bir şarkı seçimi yapıp hayranlarının karşısına çıktı.



Klibini, kızı Aleyna yönetti



Başak Dalveren'in "Senelerimi Geri Verir Misin" şarkısınin klip çekimleri Şile'de gerçekleşti. Çekimleri üç gün süren klibin yönetmenliğini Başak Dalveren'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Aleyna Dalveren yönetti. Aynı zamanda tasarımcı olan Başak Dalveren, klipte taktığı şapkaları da kendi tasarladı.