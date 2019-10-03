Son Dakika Haberleri: Klibini kızı Aleyna yönetti
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Klibini kızı Aleyna yönetti

1 saat önce

Başak Dalveren, söz ve müziği Metin Özcan'a ait, aranjörlüğünü Rubato grubundan Göksun Çavdar'ın yaptığı, "Senelerimi Geri Verir Misin" adlı tekli çalışmasıyla digital platformlardaki yerini aldı.

Klibini kızı Aleyna yönetti, System.String[]

Başak Dalveren, söz ve müziği Metin Özcan'a ait, aranjörlüğünü Rubato grubundan Göksun Çavdar'ın yaptığı, "Senelerimi Geri Verir Misin" adlı tekli çalışmasıyla digital platformlardaki yerini aldı...


Daha önce "Hepsi Geçer, Laril Lira, Güldür Yüzümü" gibi şarkıları cover'layan Dalveren, ilk kez sıfır bir şarkı seçimi yapıp hayranlarının karşısına çıktı.


Klibini, kızı Aleyna yönetti


Başak Dalveren'in "Senelerimi Geri Verir Misin" şarkısınin klip çekimleri Şile'de gerçekleşti. Çekimleri üç gün süren klibin yönetmenliğini Başak Dalveren'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Aleyna Dalveren yönetti. Aynı zamanda tasarımcı olan Başak Dalveren, klipte taktığı şapkaları da kendi tasarladı.

Göksun Çavdar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21 
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