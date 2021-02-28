Klima çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde klima çalan 4 şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklanırken, 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. Özel bir eğitim kurumundan 2 adet klima çalan 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan O.D. ve M.R.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.I. ile Y.G. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. Çalınan klimalar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA