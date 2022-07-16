KLİMA DIŞ ÜNİTESİ ÇALINAN AYAKKABICI 'KLİMAYI AÇAMADIĞIM İÇİN MAĞAZAMI AÇAMIYORUM' - Son Dakika
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KLİMA DIŞ ÜNİTESİ ÇALINAN AYAKKABICI 'KLİMAYI AÇAMADIĞIM İÇİN MAĞAZAMI AÇAMIYORUM'

16.07.2022 12:49

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 katlı bir ayakkabıcının 25 bin TL değerindeki klima dış ünitesinin gazı 2 şüpheli tarafından 3 gün önce gece kesilip, sabah saatlerinde de aynı kişilerce çalındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 katlı bir ayakkabıcının 25 bin TL değerindeki klima dış ünitesinin gazı 2 şüpheli tarafından 3 gün önce gece kesilip, sabah saatlerinde de aynı kişilerce çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. İşletmeci Lokman Tokmacı, kliması çalışmadığı için iş yerine gelen müşterilerin sıcaktan dolayı geri döndüğünü ve satış yapamadığını belirtti.

Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki 2 katlı bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde ayakkabıcının klima dış ünitesinin yanına gelen 2 şüpheli, klimanın gazını keserek bölgeden uzaklaştı. Şüpheliler sabah saatlerinde yeniden gelerek, klimanın dış ünitesinin bulunduğu kafesin kilidini kırdı. Şüpheliler daha sonra dış üniteyi taşıyarak götürdü. Sesler üzerine mahalleli, işletmeciyi arayarak durumu bildirdi. Gelen işletmeci Lokman Tokmacı, 25 bin TL değerindeki klima dış ünitesinin yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen Tokmacı, görüntülerle polise giderek, şikayetçi oldu.

'KLİMAYI AÇAMADIĞIM İÇİN MÜŞTERİM YOK'

Tokmacı, kliması çalışmadığından iş yerine gelen müşterilerin sıcaktan dolayı geri döndüğünü ve iş yapamadığını belirterek, mağdur olduğunu söyledi. Tokmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Gaz kesildikten sonra komşular haber veriyor. Ağabeyim buraya geliyor, emniyete haber veriyorlar. Polisler geliyorlar yardımcı olmak için ama çok fazla kamera kaydı yok. Biz de çarşının bekçisine böyle bir olay yaşandığını söyledik. Bir tur atıyorsan eğer 5 tur at dedik. Bekçi arkadaş sabaha karşı burada bekliyor. 05.00'de fotoğraf çekiyor ve gidiyor. Hırsızlar da 05.30'da gelip buraya klimanın dış ünitesini söküyorlar. Öncelikle bir kişi daha sonra sırtına almaya çalışıyor ama alamıyor. Daha sonra bir kişiyle beraber 25 bin TL'lik olan klima ünitesini alıyorlar. Polislerden rica ediyorum, bir an önce bulunsunlar. Bir haftadır, Diyarbakır sıcağında 43 ile 45 derecede bazen 50 dereceyi bile bulabiliyor ki mağazamda müşterim yok. Ben klimayı açamadığım için mağazamı açamıyorum. Klimasızlıktan dolayı hem maddi hem de manevi mağduruz."

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KLİMA DIŞ ÜNİTESİ ÇALINAN AYAKKABICI 'KLİMAYI AÇAMADIĞIM İÇİN MAĞAZAMI AÇAMIYORUM' - Son Dakika

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SON DAKİKA: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ ÇALINAN AYAKKABICI 'KLİMAYI AÇAMADIĞIM İÇİN MAĞAZAMI AÇAMIYORUM' - Son Dakika
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