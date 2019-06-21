Son Dakika Haberleri: Klima gazı yüklü kamyonette yangın
Son Dakika Güncel Haber

Klima gazı yüklü kamyonette yangın

1 saat önce

OSMANGAZİ Köprüsü'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı.

Klima gazı yüklü kamyonette yangın, System.String[]
OSMANGAZİ Köprüsü'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı. AFAD ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, köprü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.
Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Kocaeli'ye giden Ö.F. (37) yönetimindeki klima gazı yüklü 34 GAZ 11 plakalı kamyonetin kasasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki gaz yüklü tüpler patlarken durumu fark edenler itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Yangın ve patlama sebebiyle Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik amacıyla tüplerdeki klima gazları boşaltıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
AFAD, İtfaiye, Osmangazi Köprüsü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıdaki ipe asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı! Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:19:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Klima gazı yüklü kamyonette yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]