Klima hırsızını adeta uçarak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Klima hırsızını adeta uçarak yakaladı - Son Dakika

Klima hırsızını adeta uçarak yakaladı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde klima çalan hurdacı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde klima çalan hurdacı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanacağını anlayınca olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi takip eden bir vatandaş, hırsızın arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı. Neye uğradığını anlamayan şüpheliyi yakalayan vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla şahsı polise teslim etti.

Olay, Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı. Külliye Camii önünde bıraktıkları arkası sepetli motosikletle kaçmaya çalışan hurdacılardan erkek olan kendisini takip eden vatandaş tarafından adeta uçarak yakalandı. Koşarak arkasından geldiği hırsızın bir anda üzerine atlayan vatandaş, neye uğradığını anlamayan hırsızı diğer vatandaşların yanına getirdi. Kadın hurdacı ise olay yerinden kaçtı.

Adının Kadir U. olduğu belirlenen şüpheliyi vatandaşlar, polis ekipleri gelene kadar beklettikten sonra ekiplere teslim etti. Klimadan etrafa saçılan gazın tehlike oluşturacağını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi müdahalede bulunarak gazı kesti.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen motosiklet de, sepeti üzerindeki hurdalarla birlikte çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

(Arif Kaplan/İHA)

Klima hırsızını adeta uçarak yakaladı

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı
Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Nişanlısının öldürdüğü Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Klima hırsızını adeta uçarak yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]