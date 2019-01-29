Klima Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı
37 dakika önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde bir iş yerinden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Emek Mahallesi
'ndeki bir iş yerinden klima çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K. ve B.Ç. olduğunu belirledi.
Adreslerinde gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen 2 klima ise sahibine teslim edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların iş yerinden çaldıkları iki klimayı, otomobilin bagajına yerleştirerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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