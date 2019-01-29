Son Dakika Haberleri: Klima Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Klima Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

1 saat önce

- Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı Zanlıların apartman önüne otomobil ile gelmesi Zanlıların çaldıkları klimaları otomobile koyması ve olay yerinden uzaklaşması Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı Gaziantep'te bir iş yerinden klima çalan iki zanlı...

- Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Zanlıların apartman önüne otomobil ile gelmesi
Zanlıların çaldıkları klimaları otomobile koyması ve olay yerinden uzaklaşması Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Gaziantep'te bir iş yerinden klima çalan iki zanlı tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki bir iş yerinden klima çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K. ve B.Ç. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen 2 klima ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların iş yerinden çaldıkları iki klimayı, otomobilin bagajına yerleştirerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:16 Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa
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