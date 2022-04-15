Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

15.04.2022 17:50
Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde klima hırsıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde klima hırsıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan klima servisine onarım ve bakım nedeniyle bırakılan 2 klimanın dış ünite cihazı ile bakır boruları çalındı. İş yerine geldiğinde klimaların dış ünitelerini yerinde göremeyen işletmeci güvenlik kameralarını izlemeye başladı. 2 kişinin 1 motosikletle geldiğini ve klima ünitelerini çaldığını gören işletmeci Bahtiyar Türksever durumu polise bildirdi. Polis ekipleri incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İşletme yetkilisi Bahtiyar Türksever, iftar vakti hırsızlığın yapıldığını ifade ederek "İşletmemde 2 kez hırsızlık olayı yaşandı. Artık bu tür olayların son bulmasını istiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. Polise başvurduk, umarım en kısa sürede yakalanır. Müşterilerimin cihazlarıydı. Yaklaşık 4 bin liralık zararım var" dedi.

(Eren Ayhan/ İHA)

Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

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Son dakika: Bodrum'da iş yerinden motosikletle klima hırsızlığı güvenlik kamerasında Son dakika: Bodrum'da iş yerinden motosikletle klima hırsızlığı güvenlik kamerasında Son dakika: Balkondaki elbiseleri çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Son dakika: Balkondaki elbiseleri çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


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