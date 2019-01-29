Klima Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te bir iş yerinden klima çalan 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep
'te bir iş yerinden klima çalan 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şehitkamil
ilçesi Emek Mahallesi
'nde bulunan bir iş yerinden klima çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra tespit ettiği M.K. ve B.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Ekipler şüpheli şahıslardan ele geçirdikleri 2 klimayı sahibine teslim etti. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı
Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan
Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti