Klima kullanırken elektrik faturanızı şişirmeyin

Klimalar yazın kurtarıcımız ancak klimalar hem doğaya zarar veriyor hem de elektrik faturalarını kabartıyor. Türkiye'nin elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip tarafından yapılan hesaplamalara göre klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları yaz ayları için hane başına 670 TL'ye kadar ulaşıyor.

Yazın sıcaklardan bunaldığımızda klimalar en büyük yardımcımız. Ancak fazla kullanımı hem doğaya zarar veriyor hem de elektrik faturasını kabartıyor. Türkiye'nin elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip tarafından yapılan hesaplamalara göre ortalama bir evde yaz boyunca klima çalıştırıldığında tüketiciler 670 Lira daha fazla elektrik faturası ödüyor. Türkiye geneline baktığımızda ise klima kullanılan evlerde toplamda 107 milyon TL daha fazla elektrik faturası ödeniyor. EnCazip, serinlerken doğayı korumak ve elektrikten tasarruf etmek için önerilerde bulunuyor:

Evinize uygun klimayı seçin: Doğru klima modeli kullanımıyla yüzde 60'a varan tasarruf sağlanabilir. Evin bulunduğu şehrin iklimine, metrekare ve evde yaşayan kişi sayısına göre uygun boyutta bir klima kullanılması fazla enerji sarfiyatını önler. Örneğin Marmara Bölgesi'nde yaşayan 4 kişilik bir ailenin 20 metrekarelik ve 3 metre tavan boyuna sahip olan bir odası için uygun klima ortalama 12000 btu/saat olarak hesaplanabilir. En doğru hesaplamayı yapmak için klimanın teknik servisinden yardım isteyerek enerji tasarrufuna yardımcı olabilirsiniz.

Klimayı doğru yere monte ettirin: Hem iç hem de dış ünitenin gölgeli alanlara yerleştirilmesi, ısı veren ve kuvvetli hava sirkülasyonu olan diğer cihazlara yakın olmaması tercih edilmelidir.

A sınıfı kullanın: İklimlendirme cihazlarında en verimli olan A'dan en az verimli olan G'ye enerji verimliliğini gösteren sınıf etiketleri vardır. A sınıfı enerji tüketimi yapan bir klima yerine A++ sınıfı enerji tüketimi yapan bir klima kullanırsanız yılda yaklaşık 145 TL tasarruf etmiş olursunuz.

Kapı pencereleri kontrol edin: Klimanızın kaliteli olması tasarruf için tek başına yeterli değil. Klimanın yarattığı soğuk havanın kaybını önlemek için kapıları ve pencereleri kapatın. Evlerdeki ısı kaybının yüzde 20'sinin sebebi ısı veya soğuk kaybı neticesinde meydana geliyor. Bu nedenle yalıtım bandı kullanın veya pencerelerdeki olası sızıntıları kontrol edin.

Soğutmayın, nem alın: Ülkemizin pek çok şehrinde havanın bunaltıcı olmasına neden olan faktör nemdir. Klimalarınızın soğutucu özelliğinin yerine nem alma özelliğini kullanırsanız özellikle de nemli havalarda sizi oldukça ferahlatacak ve soğutmaya kıyasla enerjiyi ciddi ölçüde tasarruflu kullanmış olacaksınız.

Klimaların bakımını yapın: Kirli hava filtreleri, evi soğutmak için klimayı daha fazla enerji tüketmeye zorlar; bu nedenle klimanızın bakımlarını düzenli olarak yaptırarak kullanmanız daha tasarruflu olacaktır.

Gece – gündüz farkından faydalanın: Gece ile gündüz sıcaklık farkı ülkemizde çok büyük olmasa da gündüz vakti güneş ışıklarının ısıtıcı etkisi bu saatlerde ısının daha da yükselmesine neden olur. EnCazip'in hesaplamalarına göre geceleri klimalarınızı uygun programda çalıştırırsanız yılda en az 60 TL'lik kazanç elde etmiş olursunuz.

Sıcaklığı içeri sokmayın: Güneş ışınlarının daha fazla vurduğu pencerelere tente veya panjur, veranda vs. gibi gölgelikler kurarak sıcaklığın evin içerisine girmesini önlersiniz. Bu da yüzde 30'un üzerinde enerji tasarrufu sağlar.

Evin sıcaklığını doğru seçin: Dışarıdaki hava ile içerideki hava arasında en fazla 12 derecelik bir farkın olması önerilir. En verimli kullanım ise sıcaklığın 24 ile 26 derece arasında tutulmasıyla olur. Sıcaklığı her bir derece düşürmenin ek yüzde 8 maliyet olduğunu unutmayın. En verimli kullanım içerinin sıcaklığını dışarının sıcaklığından 2 ila 3 derece daha düşük seviyeye ayarlamak olacaktır.

Klimanın gerekli olmadığı durumlarda fan kullanın: Vantilatör türü ekipmanlarla 3 ile 5 arasında sıcaklık düşüşü hissedilebilir. Ayrıca klimanın daha yüksek bir sıcaklığa ayarlı olduğu durumlarda da vantilatör kullanmak hava akımını artırarak hissedilen sıcaklığın daha düşük olmasını sağlayabilir.

Elektrik tarifenizi kontrol edin: Artık tüketicilerin neredeyse tamamı cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebiliyor ve bu yolla daha ucuz fiyattan elektrik tüketerek bir elektrik faturasında yüzde 15 civarında tasarruf edebiliyor. Bu durum piyasa koşullarına değişiklik gösterse de piyasadaki tarifeleri takip etmek tasarruf fırsatlarını yakalamanızı sağlayacaktır.