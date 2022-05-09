Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü - Son Dakika
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Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü

09.05.2022 20:05
Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü

ANTALYA'da bir daireye klima montajı yapmak için giden Basri Ceylan (62), aniden fenalaşıp yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da bir daireye klima montajı yapmak için giden Basri Ceylan (62), aniden fenalaşıp yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Toroslar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın ikinci kat dairesinde meydana geldi. Klima tamir ustası Basri Ceylan, müşterisinin evine klimanın yerini değiştirmek için gitti. Çalışmaya başlayan Ceylan, bir süre sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören ev sahibi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Basri Ceylan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü
Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü
Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü
Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü
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Son dakika haberleri | Ölüm klima montajında yakaladı Son dakika haberleri | Ölüm klima montajında yakaladı SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU SAHİLDE KAYALIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Klima montajı esnasında fenalaşıp öldü - Son Dakika


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