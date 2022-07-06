Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

06.07.2022 09:40

Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Adana'da polisin takibe aldığı minibüsün klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, iki zanlı gözaltına alındı.

Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin takibe aldığı minibüsün klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, iki zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki şüpheli minibüsü takibe aldı. Ekipler, çevresini sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.Y.'nin indirildiği araçta yapılan aramada, minibüsün tavanındaki klima motor kapağının içine gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Sürücü M.Y. ile yanındaki N.G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.Y. ile N.G., araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Minibüsün klima motorundan 16 kilo esrar çıktı Minibüsün klima motorundan 16 kilo esrar çıktı Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Adana'da 25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
10:00 İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement