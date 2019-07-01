Klima motorlarında çıkan yangın korkuttu
55 dakika önce
Adıyaman'da, bir iş yerine ait klima motorlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
'da, bir iş yerine ait klima motorlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Yahya Kemal
Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ait iki adet klima motorundan bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın iş yerine ve ikametlere sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN
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