Son Dakika Haberleri: Klima motoru patladı: 1 ölü (2)
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Klima motoru patladı: 1 ölü (2)

41 dakika önce

HAYATINI KAYBETTİKlimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Klima motoru patladı: 1 ölü (2), System.String[]

HAYATINI KAYBETTİ
Klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.


Devlet Hastanesi, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
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