Klima motoru patladı: 1 ölü (2)
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HAYATINI KAYBETTİKlimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
HAYATINI KAYBETTİ
Klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
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