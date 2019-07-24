Klima motoru patladı: 1 yaralı - EK
19 dakika önce
MERSİN'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
MERSİN'in Anamur
ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı. Saray
Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
patlama ile ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'da EYP'li saldırı Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı