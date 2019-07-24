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Klima motoru patladı: 1 yaralı - EK GÖRÜNTÜYLE

24 dakika önce

EK GÖRÜNTÜYLEMERSİN'in Anamur ilçesinde bir apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralandı.

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MERSİN'in Anamur ilçesinde bir apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralandı.
Saray Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddeti ile balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında evde bulunan ve ağır yaralanan ev sahibi Sevim Tufan (60) ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis çevreyi savaş alanına çeviren patlama ile ilgili soruşturma başlattı.
Klima motoru patladı: 1 yaralı - EK GÖRÜNTÜYLE
Anamur, Polis, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:18 Kaynak: DHA
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