Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu apartman dairesi harabeye döndü.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
'in Anamur
ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu apartman dairesi harabeye döndü. Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkılırken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Saray
Mahallesi'nde bulunan Memurlar Sitesi'nin birinci katındaki dairede büyük bir patlama meydana geldi. Klima motorundan kaynaklandığı belirlenen patlama sonucu evin bir duvarı yıkılırken, evin içinde ve çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda evde bulunan bir kadın yaralanırken, adrese giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamadan dolayı çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, bölge kordon altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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