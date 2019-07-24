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Klima motoru patladı ortalık savaş alanına döndü

57 dakika önce

Klima motoru patladı ortalık savaş alanına döndü Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu aparman dairesi harabeye döndü Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkılırken, 1 kişi yaralandıMERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu birinci kattaki...

Klima motoru patladı ortalık savaş alanına döndü
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu aparman dairesi harabeye döndü
Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkılırken, 1 kişi yaralandı
MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu birinci kattaki aparman dairesi harabeye döndü. Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkılırken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan Memurlar Sitesi'nin birinci katındaki dairede büyük bir patlama meydana geldi. Klima motorundan kaynaklandığı belirlenen patlama sonucu evin bir duvarı yıkılırken, evin içinde ve çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda evde bulunan bir kadın yaralanırken, adrese giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamadan dolayı çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, bölge kordon altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Klima motoru patladı ortalık savaş alanına döndü
Mersin, Anamur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
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