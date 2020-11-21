Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
21.11.2020 13:40
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir restoranın klimasının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir restoranın klimasının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir restoranın klima motorunda bilinmeyen bir sebeple öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, klimanın motorunda çıkan yangını, restoranın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.
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