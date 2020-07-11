Klima motorundan çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede klima motorunun arıza yapması nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Meydana Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Klima motorunda meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Dumanı gören apartman sakinleri, panikle binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.