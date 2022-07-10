Klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı

10.07.2022 12:52

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde klima motorunu çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde klima motorunu çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı gözaltına alındı.

Mahfezsığmaz Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bu sırada kucağında klima motoruyla yürüyen kişiyi gördü.

Ekipler, durumundan şüphelenip durdurduğu kişinin yanındaki klima motorunu yakındaki özel eğitim merkezinden çaldığını belirledi.

"Yaralama" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından emniyette kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli Taner Ü. gözaltına alındı.

Zanlının, klima motorunu zorlayarak yerinden söküp kucağına alarak taşıması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Silahlı kavgada iki kişi yaralandı Son Dakika | Silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Klima motorunu çalması kameraya yansıyan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement