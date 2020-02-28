Klima patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Klima patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

25 dakika önce

Konya'da bir iş merkezinin çatısında bulunan klima motorlarının patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Klima patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Konya'da bir iş merkezinin çatısında bulunan klima motorlarının patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi Valilik binası karşısındaki iş merkezinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir elektronik firmasının bulunduğu iş merkezinin çatı katında bulunan klima motorları henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yoğun duman dikkat çekti. Yangına neden olan klimaların patlama nedeni araştırılıyor. - KONYA

Karatay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:01 Kaynak: İHA
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