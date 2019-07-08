Klima takarken elektrik akımına kapılarak öldü
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ESKİŞEHİR'de bir işyerine klima takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Ufuk Kıranlı (42) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de bir işyerine klima takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Ufuk Kıranlı (42) hayatını kaybetti. Tepebaşı
ilçesine bağlı Hacı Alibey Mahallesi Kırım
Caddesi'nde bir iş yerine klima takan Ufuk Kıranlı, elektrik akımına kapılarak çıktığı merdivenden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kıranlı, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Eskişehir
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