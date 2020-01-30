Klima ünitesinde çıkan yangın turistleri korkuttu - Son Dakika
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Klima ünitesinde çıkan yangın turistleri korkuttu

6 saat önce

Antalya'da yerleşik turistlerin yaşadığı bir binanın klima ünitesinde çıkan yangında tüm klima motorları yandı, park halindeki bir araç da alevlerden etkilendi.

Klima ünitesinde çıkan yangın turistleri korkuttu, System.String[]

Antalya'da yerleşik turistlerin yaşadığı bir binanın klima ünitesinde çıkan yangında tüm klima motorları yandı, park halindeki bir araç da alevlerden etkilendi.


Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesinde sadece yerleşik turistlerin ikamet ettiği bir binada yangın meydana geldi. Binanın klima motorlarının bulunduğu dış ünitesinde meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Tüm klima motorlarının zarar gördüğü yangında, ünitenin altına park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan aileler dışarı çıkarken, iki itfaiye aracının müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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