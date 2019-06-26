Klima ve havuz enfeksiyonlarına karşı propolis önerisi

Bee'o Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yaz döneminde havuz ve klimadan kaynaklı hastalıkların artış gösterdiğini belirterek, "Bu dönemde hastalıklara karşı korunmak ve daha güçlü bir savunma sistemi için propolis tüketilmesini öneriyoruz.

Bee'o Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yaz döneminde havuz ve klimadan kaynaklı hastalıkların artış gösterdiğini belirterek, "Bu dönemde hastalıklara karşı korunmak ve daha güçlü bir savunma sistemi için propolis tüketilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklar ve yetişkinlerin yaz aylarında havuz ve klimalardan dolayı hastalıklarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, bu enfeksiyon riskinin tatili kabusa çevirebildiğini aktardı. Bu konuda doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücuda antioksidan takviyesinin yapılması ve savunma sisteminin yaz döneminde de güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, çilek, nar gibi kırmızı meyvelerin; soğan, kara havuç, zencefil, zerdeçal gibi yüksek antioksidan özelliğe sahip gıdaların bu nedenle beslenmede önemli yer tuttuğunu anlattı.

Samancı, "Ayrıca doğal bir arı ürünü olan propolis ise nar suyundan 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip. Doğadaki bilinen en güçlü doğal antioksidan. Bilimsel çalışmalar propolisin düzenli kullanımda vücudu daha sağlıklı ve zinde hale getirdiğini ve bununda içerdiği değerli antioksidanlardan ileri geldiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Propolisin, arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu aktaran Samancı, şu ifadeleri kullandı:

"Propolis, düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Propolis, bağışıklık güçlendirici etkisinin yanı sıra güçlü antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuvar etkilere sahiptir. Bakteri, mantar, virüs kaynaklı enfeksiyonlarda vücudumuzun savaşmasına yardımcı olur, daha çabuk toparlanmamıza katkıda bulunur. Bu sebeple, solunum yolları hastalıklarından, mide bağırsak rahatsızlıklarına, ağız içi aft, yara ve uçuklardan kansere kadar pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanımı mevcuttur."

"Propolisi yaz-kış tüketmek önemli"

Samancı, yaz döneminde havuz ve klimadan kaynaklı hastalıkların artış gösterdiğini belirterek, bu dönemde hastalıklara karşı korunmak ve daha güçlü bir savunma sistemi için propolis tüketilebileceğini vurguladı.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için vücuda düzenli antioksidan takviyesi yapılması gerektiğini aktaran Samancı, şu önerilerde bulundu:

"Çünkü antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri yakalayarak onların vücutta birikip hücrelere

zarar vermesini engeller. Böylece bağışıklık sistemimizi önemli ölçüde desteklerler. Doğal bir antioksidan kaynağı olan propolisi, her gün düzenli olarak beslenmenize dahil etmenizi öneriyorum. Doğru şekilde hazırlanmış bir propolis özütünden, çocuklar günde en az 10 damla, yetişkinler 20 damla tüketebilirler. Hastalık döneminde kullandıkları miktarı 4 katına çıkarabilirler. Yani çocuklarda 40 damla ve yetişkinlerde 80 damlaya kadar çıkılmalı hastalık döneminde. Yaz dönemini hastalıklardan daha uzak geçirmelerine fayda sağlayacaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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