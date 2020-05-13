'Klima ve vantilatörler koronavirüsün yayılmasını hızlandırabilir' - Son Dakika
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'Klima ve vantilatörler koronavirüsün yayılmasını hızlandırabilir'

33 dakika önce

KORONAVİRÜS salgınının azalsa da devam ettiğini belirten uzmanlar, yaz aylarında sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

'Klima ve vantilatörler koronavirüsün yayılmasını hızlandırabilir', System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının azalsa da devam ettiğini belirten uzmanlar, yaz aylarında sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanmasına rağmen, salgının devam ettiğini vurguladı. Aydın, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için kullanılan klima ve vantilatörlerin koronavirüsün yayılımını hızlandıracağı için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Klimaların ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, özellikle toplu taşıma araçlar ve kapalı mekanlarda bulunacak kişilerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girdiğini belirterek, "Yaşam şeklimizi buna uygun şekilde düzenlememiz gerekiyor. Salgının yeniden alevlenmemesi için kapalı mekan, araç ve evlerde kullanılan havalandırma ile soğutma sistemlerinin de buna uygun hale getirilmesi gerekir. Ev, iş yeri, alışveriş merkezi, otomobil gibi pek çok yerde klima bulunuyor. Bunlar aynı havayı soğutarak yeniden mekan içine dağıtıyor. Bu sosyal mesafeyi de bozucu, havayı da türbülans yapar şekilde oda ve mekan içinde dolaştıracağından, bulaşın artma ihtimaline sebep olacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden klima kullanımına aslında müsaade etmemekte yarar var" dedi.

'VANTİLATÖR SOSYAL MESAFEYİ KISALTIYOR'

Hastanelerde kullanılan hijyenik klima sistemlerinin havayı 3 ayrı filtreden geçirerek mekana verdiği ve kirli havayı da zemin seviyesinden emerek atmosfere saldığı için güvenli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Ev, otomobil ve mekan soğutmaya yönelik klimalar dışardan hava almaz, mevcut havayı emer, soğutma ünitesinden geçirip soğutur ve tekrar aynı odaya verir. Hava alınıp atılmadığı için havada dolaşan mikroorganizmalar mekanda bulunan insanlar arasında sosyal mesafeyi daraltan bir etki ediyor. O nedenle kullanılmaması gerekiyor. Vantilatör ve benzeri cihazların da aynı şekilde sosyal mesafeyi kısaltacağı için, mikroorganizmaları birbirine bulaştırabileceği için onların da böyle mekanlarda kullanılmaması gerekiyor" diye konuştu.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI RİSK TAŞIYOR'

Otobüs, dolmuş, taksi gibi toplu taşıma araçlarındaki klima sistemlerinin de koronavirüsü dağıtabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Birbirini tanımayan, farklı yerlerden farklı amaçlarla bir yerden bir yere gitmek isteyen insanların kullandığı bir araç tipi toplu taşıma araçları. Dolmuşlar da bunlardan biridir ve risk devam etmektedir. Dolmuşa az sayıda insan binmesiyle çok sayıda insan binmesi arasındaki farkı ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü hava hareketini artırıyoruz. Bunun gibi hava hareketlerini düzenleyen cihazların kullanmasına bir süre daha ihtiyaç duyulmayacak şekilde bir yaşam biçimi, yeni bir normal oluşturmamız gerekiyor" dedi.

'KLİMA YAZIN MECBUREN ÇALIŞACAK'

Vatandaşların çoğu da klimayı yaz aylarında mecburen kullandıklarını söyledi. Koronavirüsün bulaşma riskine karşı klima kullanılan mekanlarda kişilerin kendini güvende hissedemeyeceğini söyleyen Mustafa Aydın, "Hava akımı var ve kirli, mikroplu havayı verebilir. Oradan da mikrop alırız ama klima yazın sıcak havalarda mecburen çalışacak. Ona vatandaşın yapacak bir şeyi yok" dedi.

Şuayip Akyol da, "Doktorlar klimadan bulaşıyor diyorsa kendimi güvende hissetmem. Girmem öyle yerlere. Doktorlar ne diyorsa doğru diyor. Bunun araştırmalarını onlar yapıyor. Bize de onların söylediğine uymamız lazım" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:28 Kaynak: DHA


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