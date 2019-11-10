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Son Dakika 3. Sayfa Klima yangın çıkardı

Klima yangın çıkardı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

Klima yangın çıkardı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'nde bir evde klimanın dış ünitesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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