Klima yangın çıkardı
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'nde bir evde klimanın dış ünitesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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