Klima yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika

Bursa karayolunda seyir halinde olan TIR'ın klima yüklü dorse kısmı bir anda aldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği yangın sırasında karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Balıkesir- Bursa karayolunda akşam saatlerinde seyir halinde olan 42 ATF 690 plakalı TIR'ın 42 AHD 178 plakalı dorse kısmından duman çıktığını gören sürücü Mehmet Telli, aracı yolun kenara çekti. Klima yüklü olan TIR'ın dorse kısmı alev alırken, sürücü ise dorse ile çekici bölümlerini birbirinden ayırarak, itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Balıkesir- Bursa karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, müdahale araçlarının olay yerine sevki için polis ekipleri, zaman zaman karşı şeridi de trafiğe kapadı. Yangının söndürülmesinin ardından, trafik akışı normale döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.