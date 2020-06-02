Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün bulamıyor - Son Dakika

Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün bulamıyor

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle üretimdeki aksamadan dolayı bu yaz klimacıların satacak ürün bulmakta zorlandığını söyledi.

Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün bulamıyor, System.String[]

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle üretimdeki aksamadan dolayı bu yaz klimacıların satacak ürün bulmakta zorlandığını söyledi. Kurluk ayrıca satılan ürünlerin fiyatlarının da yükseldiğini belirtti.


Korona virüs nedeniyle dünyanın elektronik ürün üretim üssü olarak bilinen Çin'e geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağı getirilip fabrikaların üretimi durduruldu. Virüs Çin'de kontrol altına alınmaya başlandığında ise fabrikalara ilk başta yüzde 30 kapasiteyle çalışma izni verildi. Geçen yıl 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapılan Çin'de fabrikalardaki duraksama Türkiye'de birçok ürünün stoklarının hızla erimesine yol açtı.


Ülkeye geçen haftalarda Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasında, teknolojik ürün satan zincir mağazaların 'online' satışları ve klimacıların ellerindeki stoklar sayesinde klima satışları adeta patladı. Vatandaşlar fiyatı geçen sene bu döneme göre yüzde 100 artan klimaları satın alırken yaz mevsiminin daha ilk haftasında klima satıcıları ürün bulamamaktan yakınıyor.


Çin'de üretilen bir klima markasının Türkiye distribütörü olan Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsten en çok etkilenen sektörün başında elektronik ürünlerin geldiğini bildirdi.


Kurluk, "Son 150 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadık. Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere tüm ülke genelinde yaşanmadık durumlar gördük. 5 günlük aşırı sıcakların gelmesi sektörü mahvetti. Özellikle teknik servis hizmeti almakta insanlar çok güçlük çekiyor. Tüm ülkedeki klima servislerinin ellerinde yüzlerce hizmet bekleyen müşteri var. Bu konuda da klima üzerine ülke genelinde ki stoklar tükenmiş vaziyette" diye konuştu.


"Sektör buna hazır değil"


3 ay önce gelmesi gereken ürünlerin yeni yeni gelmeye başladığını söyleyen Başkan Ergün Kurluk, "100 ürün sipariş ettiyseniz 30'u gelmeye başladı. Bu ilk dönemde çok hissedilmedi ama bu sıcakların artması sonucu klimaya talep artınca sıkıntı hissedilmeye başladı. Ekonomideki dövizin yükselmesi, salgın sürecinde firmaların sıkıntı içerisinde olmasından dolayı büyük alıcılar ve küçük esnaflar alımlarını hep ötelediler. Müşteriler de bunu hep yaptı. Haliyle büyük bir talep patlaması oldu. Eski stoklar bizleri bugüne kadar getirdi. Önümüzdeki günlerde özellikle klimada müthiş derecede bir adet patlaması olacak ve sektör buna hazır değil" ifadelerini kullandı.


Vatandaşlara da elektronik ürünleri almalarını ertelememeleri gerektiğini tavsiye eden Kurluk, daha sonra şunları söyledi:


"Biran önce ihtiyacınız varsa alın. Hem rakamsal hem de ürün tedarikindeki sıkıntıdan dolayı. Bunu gözlemliyoruz. Rakamsal anlamda 2 ayda ürünlerin hangi noktaya geldiği belli. Yukarı doğru fiyatların tırmanacağı da belli. Benim tüketicilere tavsiyem biran önce ürünlerini alıp servislerden randevularını oluşturmaları."


"Alacak klima bulamayacaklar"


Vatandaşın alacak, firmalarında satacak klima bulamayacağını aktaran Ergün Kurluk, "Bu yıl soğutucuyla alakalı piyasalarda ürün bulamama sorunları olacak. Bunun nedeni de önceden ithalatçılar örnek olarak 10 ürün getirirken adetlerini düşürdüler. Vatandaşlar alacak klima bulamayacak. Bu durumu 5 sene önce yaşamıştık. Bu yıl da onu gösteriyor. Çünkü aşırı sıcaklar geliyor. Birde salgından dolayı evden çıkmıyoruz evde kalınca da pencereyi açınca sıcak hava gelecek. Haliyle vantilatörle serinleyemeyeceğimize göre klima almak şart olacak" dedi. - ADANA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün bulamıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı         
15:13
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek         
15:04
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek         
15:02
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak         
14:47
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı         
14:44
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı         
14:44
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı         
14:41
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı         
14:38
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı         
14:27
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı         
14:27
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı         
14:24
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti         
14:24
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı         
14:16
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor         
14:15
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak         
13:38
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma         
13:33
Hükümetin Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu         
13:26
Fatih Terim, sosyal medya hesabından Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı         
13:20
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı         
13:18
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi         
13:16
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı         
13:14
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 16:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]