Son Dakika Haberleri: Klimada Türk-Japon ortaklığı

Klimada Türk-Japon ortaklığı

1 saat önce

Türkiye'de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form Şirketler Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Klimada Türk-Japon ortaklığı, System.String[]
Türkiye'de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form Şirketler Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı. Klima sektörüne yön verecek bu anlaşma ile kurulacak yeni ortak girişimin adı Form-MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 

Türkiye, Ekonomi
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