Son dakika: Klimadan çıkan kıvılcım evi kül ediyordu - Son Dakika

Son dakika: Klimadan çıkan kıvılcım evi kül ediyordu
05.11.2020 15:38
Son dakika habere göre Klimadan çıkan kıvılcım evi kül ediyordu Muğla'nın Datça ilçesinde klima motorunun elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Klimadan çıkan kıvılcım evi kül ediyordu
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde klima motorunun elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Nuri Kolcu Caddesi üzerindeki bir evin klima motoru yanındaki elektrik aksamından yangın çıktı. Dumanları fark eden Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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