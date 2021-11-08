Klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev küle döndü.
Yangın, Serik İlçesine bağlı Orta mahallede meydana geldi. Yusuf Kurt'a ait evde meydana gelen yangında ev sahipleri durumu fark edince can havliyle kendilerini sokağa atarak, 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sonrası ekipler yangına müdehale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangının ilk anda klimanın bulunduğu yerden çıktığını söyledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika