Klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Yangın, Serik İlçesine bağlı Orta mahallede meydana geldi. Yusuf Kurt 'a ait evde meydana gelen yangında ev sahipleri durumu fark edince can havliyle kendilerini sokağa atarak, 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sonrası ekipler yangına müdehale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangının ilk anda klimanın bulunduğu yerden çıktığını söyledi.

ANTALYA - Antalya 'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev küle döndü.

Klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu

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