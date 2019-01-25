Son Dakika Haberleri: Klimadan Çıkan Yangın Kahvehaneyi Kullanılmaz Hale Getirdi

Klimadan Çıkan Yangın Kahvehaneyi Kullanılmaz Hale Getirdi

3 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde klimadan çıkan yangın kahvehaneyi kullanılamaz hale getirdi.

Klimadan Çıkan Yangın Kahvehaneyi Kullanılmaz Hale Getirdi, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde klimadan çıkan yangın kahvehaneyi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 20. Sokak üzerindeki pasajda bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20. Sokak'ta bir pasajın 1. katında bulunan Alaattin Hacıoğlu'na ait kahvehanede klima bir anda yanmaya başladı. Klimadan çıkan alevlerin iş yerine yayılması sonucu pasajdakiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. İş yerinde büyük çapta maddi hasara yol açan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Merkez, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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