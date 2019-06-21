Klimalı ortamlarda olanlar dikkat!

Sıcak Ve Nemli Havalarda Sağlıklı Nefes Alabilmek İçin Öneriler

Havaların ısınması ve beraberinde yaşadığımız yoğun nemli havadan kurtulmak için kullandığımız klimalar kurtarıcı olmakla birlikte burnumuzda bazı sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Isı ve nemdeki hızlı artış burun içerisini döşeyen dokunun şişmesine, burundaki etlerin dolgunlaşmasına neden oluyor. Bu durum, burnumuzun tıkanmasına dolayısıyla rahat nefes alamamayla sonuçlanıyor. Bazı kişilerde, burun tıkanıklığı beraberinde burun akıntısı, geniz akıntısı ve öksürük gibi sorunları da ortaya çıkarabiliyor. Alerjiye benzer bu şikâyetlerin kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, bu sorunların özellikle klimalı ofis ortamında çalışanlarda daha belirgin hale geldiğini söyledi. Bu durum, müdahale edilmediği takdirde, yorgunluk hissi, enerjinin azalması ve uykuya meyilin artmasıyla birlikte verimliliğin de düşmesine neden oluyor. Burundan rahat nefes alamama nedeniyle gece uyku kalitesi de bozulduğundan yeterince dinlenemeyen kişilerde ertesi gün yorgunluk artıyor ve kısır bir döngü ortaya çıkıyor.

KURU HAVA BURUN KANAMASINA NEDEN OLABİLİYOR

Sıcak havalarda aşırı nem ve ısıdan kaçınmak için kullandığımız klimaların da burun solunumunun konforunu bozduğunu söyleyen Doç. Dr. Sevtap Akbulut şu bilgileri verdi: "Kuru hava burundaki salgının koyulaşmasına neden olur, koyu salgı sinüs ağızlarını tıkayarak sinüs kaynaklı baş ağrısına yol açabilir. Bunun dışında sıcak ve nemli havadan hızla kuru havaya geçiş burun örtü tabakasında yer alan ve sıcağa bağlı olarak şişmiş olan damarlarda kanamaya meyil de oluşturabilir. Özellikle çocuklar kuru havaya bağlı burun kanaması için risk altındadır. Sağlıklı burun nefesi alınabilmesi için ortamın ne çok nemli, ne de çok kuru olması gerekir. Bu yüzden ortam neminin takip edilmesi, bir nem ölçerin kullanılması uygun olacaktır. Ortam nem oranının yüzde 30-50 arasında tutulması gerekir.

ALERJİK BÜNYELİ KİŞİLER DİKKAT!

Alerjik riniti bulunan kişilerde ise hızlı ısı ve nem değişiklikleri alerjik burun şikâyetlerinin daha da şiddetlenmesine yol açabiliyor. Normal koşullarda kontrol altına alınmış olan burun kaşıntısı, hapşırık, burun akıntısı gibi alerjik şikâyetler havanın hızla ısındığı dönemlerde kişiyi rahatsız edecek bir seviyeye gelebiliyor. Bunların dışında nemli ortamlarda daha aktif hale gelen ev akarı ve küf türü alerjenler de daha önceleri hiçbir alerjik sorunu bulunmayan kişide burun ve geniz akıntısı, hapşırık, öksürük gibi burun şikayetlerine ya da astım benzeri solunum yolu hastalıklarını ortaya çıkarabiliyor.

SICAK HAVALARDA BURNUMUZU KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Sigara içmeyin/ Çevresel irritanlardan uzak durun: Başta alerjik bünyeli kişiler olmak üzere herkesin toz, duman, oda parfümü, yüzey dezenfektanı gibi çevresel irritanlardan uzak durması gerekiyor. Sigara içmemek ve pasif sigara dumanına maruz kalmamak da alerjik şikayetlerin tetiklenmesini önlemek açısından önem taşıyor. Bu tarz irritanlarla temas sonrası burnun su veya burun yıkama solüsyonları ile yıkanması yarar sağlıyor.

Klima kullanırken dikkat edin: Ortamın aşırı soğuk ve kuru olmamasına da özen göstermek gerekiyor. Bu nedenle özellikle klimalı ortamlarda çalışanların dikkat etmesi ve ortam nem oranının yüzde 30-50 arasında tutulması gerekiyor.

Gece yan yatın: Burun tıkanıklığının etkisini azaltmak için gece yan yatmak da yarar sağlıyor. Bu sayede kaliteli bir uyku süreci geçirileceğinden ertesi gün yorgunluğunun da önüne geçmek mümkün olabiliyor.

Hekim önerisi olmadan burun spreyi kullanmayın: KBB HastalıklarıUzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, burun tıkanıklığının yoğun yaşandığı bu dönemlerde burun açıcı etkisi olan spreylerin hekim önerisi dışında kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. "Burun açıcı spreylerin kullanılması "rebound etki" denilen burun tıkanıklığının daha da artmasına neden olabiliyor. Bununla birlikte alerjik problemleri olanların düzenli kullandıkları ilaçları bu dönemde kesmemeleri gerekir" diye konuşuyor.