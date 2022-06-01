Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş

01.06.2022 20:30
Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evin banyosunun klimalı ve özel ışıklandırma donanımı ile saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evin banyosunun klimalı ve özel ışıklandırma donanımı ile saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Kurduğu özel düzenekle 4 mevsim boyunca kenevir yetiştirmeye elverişli bir ortam oluşturulduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada; suçüstü yakaladıkları Ü.C. ve Ö.R.K. adlı şahısların üst aramasını yaptı. Üzerlerinden 0,72 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde çıkan şahıslar gözaltına alındı. Çalışmanın devamında, emniyete götürülen 2 şüphelinin uyuşturucu satın aldığı T.K. adlı şahıs da 1,16 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Narkotik ekipleri, operasyonun ikinci ayağında Ö.R.K. adlı şahsın evinde arama yaptı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden evi arayan narkotik ekipleri, ebeveyn banyosunun kapısını açtıklarında ise tam otomasyonlu bir uyuşturucu serası ile karşılaştı. Ö.R.K.'nin, banyosunda klimalı, buhar makineli, özel LED aydınlatma ve havalandırma sistemi kurduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu serasında, saksıda yetiştirilen 9 kök Hint keneviri ile 25,04 gram kubar esrar ve 2,53 Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelinin, Hint kenevirlerini daha hızlı büyütmek için bitki vitaminleri kullandığı ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.C. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Ö.R.K. ve T.K. adlı şahıslar ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

(Murat Sürücü/İHA)

Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş
Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş
Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş
Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama PARA KARŞILIĞI MISIR TARLASINDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ PARA KARŞILIĞI MISIR TARLASINDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 21:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Klimalı seraya çevirdiği banyoda 4 mevsim uyuşturucu yetiştirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement