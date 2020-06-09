Klimanın borusundan eve giren iki yılan kartonpiyer kesilerek çıkarıldı - Son Dakika

Klimanın borusundan eve giren iki yılan kartonpiyer kesilerek çıkarıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir eve klima borusunun geçtiği yerden girdiği tahmin edilen 1,5 metre uzunluğundaki iki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir eve klima borusunun geçtiği yerden girdiği tahmin edilen 1,5 metre uzunluğundaki iki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı. Alınan bilgiye göre, Yukarıkaraköy'de bir fabrikanın lojmanı olarak kullanılan evin klima borusunun geçtiği noktadan yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yılanları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kartopiyerle duvar arasındaki boşlukta bulunan 1,5 metre uzunluğundaki iki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Daha sonra yılanlar kontrollü bir şekilde doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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